Генпрокуратура провела обшуки у керівництва Головного управління ГФС в Київській області

Правоохоронці провели обшуки в службових приміщеннях та за місцем проживання керівництва Головного управління ДФС у Київській області в рамках справи щодо спроби незаконного відшкодування ПДВ.

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Як повідомили в Управлінні зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, правоохоронці запобігли незаконному відшкодуванню ПДВ суб’єктам господарювання в сумі 160 млн грн, 100 млн грн з яких «вже пройшли процедуру погодження в органах фіскальної служби».

«Службові особи з числа керівного складу Броварської ОДПІ (об'єднаної державної податкової інспекції - УНІАН) та ГУ ДФС у Київській області, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби зорганізувались для створення протиправної схеми, спрямованої на незаконне відшкодування податку на додану вартість суб’єктам господарювання Київської області, внаслідок чого неправомірно сформовано та заявлено до бюджетного відшкодування суми податку на додану вартість, загальний обсяг якого складає понад 160 млн грн, що могло завдати тяжких наслідків інтересам держави», - йдеться у повідомленні.

В ГПУ зауважили, що в рамках кримінального провадження проведено обшуки в службових приміщеннях та за місцем проживання керівників ГУ ДФС у Київській області, Броварській ОДПІ, офісних приміщеннях та за домашніми адресами суб’єктів господарювання.

«Під час проведення вказаних слідчих дій виявлено та вилучено документи, які підтверджують злочинні наміри посадових осіб фіскальних органів та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні», - поінформували у відомстві.

Також сказано, що в службових приміщенням та за місцем проживання керівників ГУ ДФС у Київській області виявлено та вилучено понад 100 тис. дол. та 180 тис. євро, які не відображені в електронних деклараціях останніх.

Наразі досудове розслідування триває.