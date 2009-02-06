У Ющенка визначилися з датою проведення РНБО

Засідання Ради національної безпеки та оборони відбудеться 10 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу для преси.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, на засіданні РНБО обговорюватимуться невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки держави, у тому числі щодо необхідності внесення змін до державного бюджету на 2009 рік.

І.ВАННИКОВА нагадала, що сьогодні засідання РНБО не відбудеться з організаційних причин. Зокрема, згідно з директивами Президента, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО здійснює робочий візит до Німеччини, де бере участь у Мюнхенській безпековій конференції. Так само, у засіданні не мають змоги взяти участь керівники НАК «Нафтогаз України».