МЗС про рішення суду ООН у справі "Україна проти Росії": для нас це дійсно перемога

Глава української делегації, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що Міжнародний суд ООН сьогоднішньою ухвалою щодо визначення попередньої юрисдикції розгляду тимчасових заходів проти Росії - prima facie - визнав порушення з боку Москви. Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона сказала в інтерв'ю журналістам після виголошення судом рішення у справі "Україна проти Росії".

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"Всі боялися, що не буде юрисдикції prima facie - попередньої юрисдикції, особливо щодо Конвенції про фінансування тероризму. Суд визнав, що вона є, суд визнав наявність порушень", - заявила Зеркаль.

Також за її словами, суд визнав, що наявність цього спору "ніяк не перешкоджає мінському процесу, і що сторони можуть продовжувати мінський процес і судовий розгляд".

"Ніхто нічого нам не лімітував, тому для нас це рішення є дуже позитивним, особливо з огляду на те, що росіяни просили взагалі відхилити наші вимоги і не приймати рішення. Для нас це дійсно перемога", - підкреслила заступник міністра.

Говорячи про можливість того, що в ході розгляду справи по суті Україна не надасть достатньо доказів про порушення Росією Конвенції про запобігання фінансування тероризму (мова йде про події на Донбасі), Зеркаль сказала: "У нас достатньо доказів, але коли ми готували запит щодо тимчасових заходів, ми виходили з того, що треба довести попередню юрисдикцію і надати докази порушення конвенцій. Суд визнав, що цього їм недостатньо для прийняття рішення».

За її словами, зараз Україна зосередиться на доведенні вини росіян, зокрема щодо катастрофи малайзійського "Боїнга" (рейс МН17) влітку 2014 року на окупованій частині Донецької області.

"Тому зараз ми будемо фокусуватися на доведенні провини і доведені намірів по збиттю, наприклад, літака МН17. І якщо подивитися на коментарі, окремі думки, написані суддями, там також зазначено, що є незгода з позицією більшості суддів, наприклад, по "Боїнгу", - пояснила Зеркаль.

Глава делегації підкреслила, що сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН є позитивним для України, тому що "по-перше, суд визнав порушення з боку Росії прав громадян України, які проживають на території Криму, і визнав расову дискримінацію в Криму. По-друге, суд визнав, що є юрисдикція, і що суд може розглядати справи як по фінансуванню тероризму, так і по расовій дискримінації. Таким чином, ми вже пройшли цю фазу і виходимо на другий етап - на розгляд по суті", - сказала Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, позов до Міжнародного суду ООН Україна подала 16 січня 2017 року з метою притягнення Росії до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.

Україна подала позов на підставі порушення Росією двох конвенцій – Конвенції про запобігання фінансування тероризму і Конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації – та вимагає від РФ припинити фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі і відновити діяльність Меджлісу в окупованому Криму.

Міжнародний суд ООН сьогодні оголосив ухвалу, якою частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів до Росії. Тимчасові заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації (CERD).

Суд ООН вказав, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати чи застосовувати обмеження на можливість кримським татарам зберегти свої інституції, включаючи Меджліс. За це рішення проголосували 13 суддів, проти - троє. Одностайно було ухвалено рішення, відповідно до якого Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

Щодо звинувачень РФ у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму суд ООН вирішив, що Україна не надала достатньо доказів, які були б суттєвою базою для застосування тимчасових заходів.

Наразі не відомо, коли саме Міжнародний суд ООН зможе розпочати розгляд справи «Україна проти Росії» по суті. Про це буде поінформовано за 6-8 місяців до відповідного засідання.