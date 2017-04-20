Адвокат назвав дату суду над Мартиненком

Суд над екс-нардепом Миколою Мартиненком відбудеться вже завтра, 21 квітня. Про це повідомив його адвокат Ігор Черезов, передає Страна.

Справу буде розглядати Солом'янський райсуд міста Києва. Причому, за прогнозами Черезова, суддя буде той самий, який відправив під арешт Романа Насірова - Олександр Бобровник.

Читайте такожУ НАБУ розповіли, за що затримали екс-нардепа Мартиненка

Як повідомляв УНІАН, про затримання Мартиненка повідомив його адвокат Ігор Черезов, який зазначив, що детективи НАБУ не змогли пояснити, в чому підозрюється Мартиненко.