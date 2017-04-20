Адвокат назвав дату суду над Мартиненком
20:52, 20 квітня 2017Політика
1973 1
Мартиненка будуть судити у п'ятницю.
НАБУ 20 квітня затримало Мартиненка / Фото УНІАН
Суд над екс-нардепом Миколою Мартиненком відбудеться вже завтра, 21 квітня. Про це повідомив його адвокат Ігор Черезов, передає Страна.
Справу буде розглядати Солом'янський райсуд міста Києва. Причому, за прогнозами Черезова, суддя буде той самий, який відправив під арешт Романа Насірова - Олександр Бобровник.
Читайте такожУ НАБУ розповіли, за що затримали екс-нардепа Мартиненка
Як повідомляв УНІАН, про затримання Мартиненка повідомив його адвокат Ігор Черезов, який зазначив, що детективи НАБУ не змогли пояснити, в чому підозрюється Мартиненко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Справа екс-нардепа Миколи Мартиненка