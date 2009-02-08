Кризовою для АПК може стати не весна, а осінь

Незважаючи на економічну кризу, цьогорічна весняна посівна кампанія в Україні відбудеться, а кризовою для агропромислового комплексу може стати осінь.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз сьогодні під час прес-конференції в Кіровограді висловив народний депутат, член фракції Блоку Литвина Юрій ЛИТВИН (до обрання в парламент - начальник Головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації).

За його словами, в цьогорічному державному бюджеті на підтримку аграріїв закладено вдвічі менше коштів, ніж торік.

«Якщо раніше це була сума в 13 млрд. грн., то цього року – на рівні 6-6,5 млрд. грн. Але, незважаючи на кризу, селяни вийдуть в поле. Уряд за рахунок внутрішніх резервів повинен допомогти їм з насіннєвим та паливно-мастильними матеріалами», - зазначив Ю. ЛИТВИН.

За його прогнозами, Україна цього року буде з добрим врожаєм, якщо не враховувати можливих катаклізмів.

Водночас, на думку парламентарія, відсутність чітких позицій та дотацій від уряду призведуть до того, що восени бажаючих працювати в агропромисловому секторі суттєво поменшає.

«Селяни компенсують собі витрати 2008 року, спровоковані експортним обмеженням та квотами, а у жовтні багато людей почнуть відмовлятись від роботи зі збіжжям», - вважає Ю.ЛИТВИН.