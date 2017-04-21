Справа Мартиненка: екс-депутату загрожує до 12 років ув'язнення

Колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, який фігурує у справі завдання збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Злочин є особливо тяжкий – від 8 до 12 років (позбавлення волі)», - сказав він.

Керівник #САП про "справу #Мартиненка": зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акту — NAB Ukraine (@nab_ukr) April 21, 2017

Холодницький при цьому зауважив, що «захист буде робити все, щоб спростувати твердження сторони обвинувачення».

За його словами, засідання Солом’янського райсуду Києва з обрання Мартиненку запобіжного заходу може початися сьогодні після 12.00, оскільки стороні захисту потрібно ознайомитися з матеріалами про підозру.

Керівник САП також не виключає погодження інших підозр у даній справі «Чи будуть інші підозри? Можливо, будуть», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата, екс-голову комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Миколу Мартиненка в рамках розслідування у справі ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 («створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») КК України.

За версією слідства, державне підприємство «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.

САП проситиме суд обрати Мартинку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави в розмірі 300 млн грн.