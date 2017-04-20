У мережі з’явилось відео затримання екс-нардепа Мартиненка

У мережі з’явилось відео затримання детективами НАБУ екс-нардепа Миколи Мартиненка. Відео опублікували «Схеми» на своїй сторінці у Facebook.

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Затримання екс-нардепа підтвердили і в НАБУ, і адвокат Мартиненка.

Як повідомляв УНІАН, детективи Національного антикорупційного бюро України затримали соратника Арсенія Яценюка, екс-нардепа Миколу Мартиненка.

Зараз його вивели з будинку на Кловському узвозі, де він намагався сховатися в приймальні депутата від Народного фронту Дениса Дзензерського. Детективи його везуть в НАБУ для вручення підозри.