У мережі з’явилось відео затримання екс-нардепа Мартиненка
19:33, 20 квітня 2017Політика
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Затримання екс-нардепа підтвердили в НАБУ.
Мартиненка везуть для вручення підозри / скріншот
У мережі з’явилось відео затримання детективами НАБУ екс-нардепа Миколи Мартиненка. Відео опублікували «Схеми» на своїй сторінці у Facebook.
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Затримання екс-нардепа підтвердили і в НАБУ, і адвокат Мартиненка.
Як повідомляв УНІАН, детективи Національного антикорупційного бюро України затримали соратника Арсенія Яценюка, екс-нардепа Миколу Мартиненка.
Зараз його вивели з будинку на Кловському узвозі, де він намагався сховатися в приймальні депутата від Народного фронту Дениса Дзензерського. Детективи його везуть в НАБУ для вручення підозри.
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