Голова НАЗК вважає власною заслугою проведення двох хвиль е-декларування

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак ставить собі в персональну заслугу проведення двох хвиль декларування та власне створення реєстру електронних декларацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на засіданні парламентського комітету протидії та запобігання корупції.

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«Завдяки моїй волі і тих людей, які мені повірили, ми запустили цей реєстр, не маючи бюджету для цього. І те, що відбулася друга хвиля декларування, це моя особиста заслуга. І те, що ми запустили інші напрямки роботи, то також моя заслуга», - сказала Корчак.

Як повідомляв УНІАН, введення системи електронного декларування активів чиновників в Україні було вимогою всіх основних міжнародних партнерів, серед яких МВФ, Світовий банк, ЄБРР, ЄС і США.

Перший етап е-декларування проводився впродовж 60 днів - з 1 вересня по 30 жовтня 2016 року, другий етап - з 1 січня 2017 року по 1 квітня.

Під час другої хвилі декларації мали вчасно подати понад 700 тис. держслужбовців та посадовців органів місцевого самоврядування. Однак наприкінці березня сервер не працював кілька днів. Посадовці скаржилися, що не могли вчасно подати свої декларації.

Своєю чергою голова НАЗК заявила, що вбачає у діях посадових осіб Держспецзв’язку та ДП «Українські спеціальні системи» ознаки службових злочинів, які дискредитують ідею запобігання корупції, електронного декларування доходів та потребують відповідного правового реагування.

Корчак звернулася до правоохоронних органів з проханням перевірити діяльність Держспецзв’язку та ДП «УСС» на наявність ознак службових злочинів.

Міністр юстиції Павло Петренко звинуватив у технічних перебоях в роботі системи електронного декларування саме керівництво НАЗК, назвавши це «недостатньою компетенцією».