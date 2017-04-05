У НАЗК визнали збій у роботі реєстру поважною причиною несвоєчасного подання е-декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції визнає поважною причиною несвоєчасне подання декларації неналежне функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАЗК.

Читайте такожДепутати кличуть "на килим" до Ради керівників НКРЕКП та Нацагентства з питань запобігання корупції

«Національне агентство з питань запобігання корупції схвалило рішення про визначення поважної причини несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідно до документа, НАЗК визнає поважною причиною несвоєчасного подання декларації неналежне функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», - сказано у повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що період неналежного функціонування Реєстру визначатиметься на підставі інформації адміністратора системи - Державного підприємства “Українські спеціальні системи” (УСС).

«Отже, при здійсненні контролю щодо своєчасності подання декларацій та (або) вирішенні питання щодо необхідності складання протоколу про адміністративне правопорушення уповноважені особи НАЗК врахують факт неналежного функціонування реєстру», - наголосили у НАЗК.

Як повідомляв УНІАН, друга хвиля електронного декларування закінчилась 31 березня. Водночас деяким суб'єктам декларування термін заповнення документів було продовжено до 1 травня. За несвоєчасне подання декларацій передбачена адміністративна відповідальність.

Єдиний реєстр електронних декларацій минулого тижня не працював декілька днів. Посадовці скаржилися, що не могли вчасно подати свої декларації.

Своєю чергою голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що вбачає у діях посадових осіб Держспецзв’язку та ДП «Українські спеціальні системи» ознаки службових злочинів, які дискредитують ідею запобігання корупції, електронного декларування доходів та потребують відповідного правового реагування.

Вона звернулася до правоохоронних органів з проханням перевірити діяльність Держспецзв’язку та ДП «УСС» на наявність ознак службових злочинів.