Мартиненку поки що не повідомили про підозру - НАБУ

Колишньому народному депутату України Миколі Мартиненку поки що не повідомили про підозру.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного антикорупційного бюро України.

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В антикорупційному відомстві сказали, що підозру Мартиненку ще не вручено.

"Ні. Поки що ми говоримо про затримання за підозрою", - сказали в прес-службі.

"Після затримання особу впродовж 24 годин мають або відпустити, або повідомити їй про підозру. Після цього впродовж 72 годин має бути визначений запобіжний захід", - уточнили в Бюро.

У відомстві зазначили, що про запобіжний захід поки говорити зарано, тому що детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повинні подати клопотання в суд. "Говорити зарано, про що саме будуть клопотати прокурори САП", - сказали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ затримала Мартиненка в рамках розслідування у справі ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

"20 квітня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали колишнього народного депутата України, екс-голову комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", - заявили в Бюро.

За версією слідства, державне підприємство «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.