В Україну приїде секретар Держдепу США з політично-військових питань

Заступник помічника секретаря Державного департаменту США з політично-військових питань Тіна Кайданов відвідає Україну.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепартаменту США.

Кайданов 23-29 квітня відвідає Німеччину, Естонію та Україну для обговорення різних питань, що стосуються міжнародної безпеки.

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"В Естонії та Україні посол Кайданов зустрінеться з цивільними та військовими офіційними особами, щоб обговорити широке коло політичних і військових питань, включаючи регіональні стратегічні пріоритети, допомогу у сфері безпеки, військове співробітництво та пов'язані з ними питання", - йдеться у повідомленні.