Черномирдін дає Україні поради з кредитом: чекайте… дадуть

Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає складними нинішні українсько-російські відносини.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам у Києві, відповідаючи на запитання, як він оцінює нинішні відносини між Україною і Росією, В.ЧЕРНОМИРДІН сказав: «Відносини складні».

На запитання УНІАН, чи зверталася офіційно Україна до Росії з проханням про надання кредиту в розмірі 5 млрд. дол., В.ЧЕРНОМИРДІН відповів: «Не знаю. Виступаючи у Мюнхені, прем`єр сказала, що вона звернулася до багатьох країн, у тому числі й до Росії, про виділення кредиту».

Відповідаючи на запитання, чи може Росія виділити такий кредит Україні в умовах кризи, посол сказав: «Дивлячись, на яких умовах. Звичайно, кредит дають на умовах, вам від Штатів потрібен кредит? Чекайте… Дадуть».

При цьому В.ЧЕРНОМИРДІН не зміг відповісти на запитання, на яких умовах може бути наданий кредит. «Ви у неї (прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО) запитаєте. Я нічого не знаю. Хтось інший вам дав сигнал, що виділяють кредит?», - сказав він.

При цьому посол зазначив, що керівництво України має в першу чергу саме визначитися, чи потрібен йому цей кредит. «Ось бачите, один просить, а другий не просить. У вас тут не зрозумієш, що ви хочете. Розберіться, врешті-решт», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Він також зазначив, що криза в першу чергу відіб’ється на людях, і сьогодні уряд України вживає заходів, щоб зменшити наслідки цієї кризи.

«Я можу тільки одне сказати абсолютно вірно - не тільки Україна, багато держав шукають шляху для того, щоб підтримати один одного, нічого в цьому такого немає», - додав В.ЧЕРНОМИРДІН.