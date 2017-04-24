Президент ПАРЄ перервав засідання, коли ряд депутатів заявили про недовіру до нього

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт перервав пленарне засідання на 10 хвилин після того, як депутати зажадали від нього відповіді на запитання, чи готовий він стати предметом розгляду публічного обговорення його візиту до Сирії.

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Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, в ПАРЄ склалася кризова ситуація після того, як ряд депутатів стали вимагати від Аграмунта скласти повноваження через недовіру до нього, яка виникла через поїздку до Сирії.

Президент ПАРЄ на це відреагував, що повідомить про рішення по обіді, разом з тим низка депутатів почали вимагати від нього негайної відповіді, після чого Аграмунт, власне, і перервав засідання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Аграмунт заявив, що його поїзда у Сирію була «помилкою» і попросив за неї вибачення.

«Ця поїздка була помилкою, і я це визнаю, враховуючи наслідки. Я вибачаюся за цю помилку. Це – перша помилка, і вона полягає в тому, що я недооцінив реакцію на візит в лавах асамблеї», - сказав Аграмунт.

Незважаючи на це в ПАРЄ зажадали його відставки.

У березні президент ПАРЄ Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів.

Російська делегація в ПАРЄ перебуває під санкціями, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму.