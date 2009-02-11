Зварич заступився за Тимошенко: це не собаче діло РНБО

Народний депутат від НУ-НС Роман Зварич вважає Раду національної безпеки і оборони некомпетентною розглядати економічні питання. Про це він сказав в ефірі «5 каналу».

На його думку, національна економіка є винятковою сферою діяльності Кабінету Міністрів.

«Я взагалі вважаю, дозвольте такий не зовсім парламентський вислів, що це не собаче діло Ради нацбезпеки і оборони. Відповідно до Конституції, відповідно до закону України про Кабінет Міністрів сфера господарювання, тобто національно-економічного господарювання, є сферою Кабміну», - сказав він.

Зварич також відзначив, що з деякою натяжкою можна будь-яке питання поставити в контексті загальної національної безпеки і таким чином, відповідно до закону про РНБО, діяльність ради пошириться на всі сфери господарювання.

У зв`язку з цим депутат вважає за доцільне законодавчо врегулювати діяльність цього органу, передає proUA.

Зварич додав, що вважає засідання РНБО з питань енергетичної безпеки, що відбулося 10 лютого, шоу, за яким йому було соромно спостерігати.

Обозреватель