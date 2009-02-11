Продану шкода Тимошенко: ходити на РНБО - не поважати себе

Міністр палива й енергетики Юрій ПРОДАН вважає, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повинна відмовитися від участі в засіданнях Ради національної безпеки й оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною заявою Ю.ПРОДАН виступив перед журналістами в Кабінеті Міністрів.

«Якщо сьогодні обговорюватиметься це питання на засіданні Кабінету Міністрів, я думаю, що воно обговорюватиметься, я підніматиму питання і звертатимуся до членів уряду, щоб надалі не брати участі в засіданнях Ради національної безпеки й оборони», - сказав Ю.ПРОДАН.

На думку міністра, продовжувати брати участь в засіданнях РНБО – це “не поважати себе”.

«Крім того, це означає бути співучасником підготовки рішень, які не мають жодного відношення і нічого спільного із захистом національної безпеки країни», - наголосив міністр.

Ю.ПРОДАН звернув увагу на той факт, що Президент не раз звертався до генерального прокурора з проханням вжити прокурорські дії щодо учасників переговорів у Москві з питань постачання і транзиту газу.

«Я теж був учасником цих переговорів, і я впевнений, що у своїх діях ми нічого не порушили, а діяли чітко, захищаючи інтереси України. Проте, на жаль, це були неодноразові такі звернення до прокурора… Я не знаю, які можуть бути наслідки, але не дуже приємні для учасників переговорів», - пояснив він.

Міністр також не розуміє, на яких підставах в засіданні РНБО брала участь народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА (фракція Партії регіонів), яка, за його словами, входить до групи впливу «РосУкрЕнерго».

Міністр додав, що виступи І.БОГОСЛОВСЬКОЇ мали характер «тотальної лайки, погроз і грані нецензурщини».

«Я сподівався, що її виступи буде припинено, і вона одержить зауваження, але головуючий на засіданні цього не зробив.

«З одного боку, їй надавалося слово, коли цього хотіла пані БОГОСЛОВСЬКА, а, на жаль, прем`єр-міністру слово надавали дуже складно, і, здається, лише один раз на виступ», - повідомив міністр.