Голова Донецької ОДА звинувачує профспілки у виконанні політзамовлень

Голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО звинувачує профспілки вугільників у їх бездіяльності та в виконанні ними лише політичних замовлень.

Про своє ставлення до галузевих профспілок працівників вугільної промисловості він висловився сьогодні на прес-конференції.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, як він ставиться до акцій протестів вугільників у зв`язку з незгодою з бюджетом фінансування галузі, що їх планують профспілки в березні і лютому, В.ЛОГВИНЕНКО сказав: «Якби не ця акція, яку публічно почали готувати профспілки, я вже вважав би, що у нас і галузевих профспілок немає, особливо у вугільній промисловості».

Губернатор шкодує, що профспілки вугільників мовчали весь 2008 рік, коли не своєчасно виплачувалася заробітна плата: «Де вони були впродовж минулого року? Де, зрештою, їх позиція була, коли заборгованість така велика була із заробітної плати?». В.ЛОГВИНЕНКО дорікнув профспілкам у тому, що їх не було «і тоді, коли ми за цим столом впродовж минулого року за участю керівництва Мінвуглепрому боролися за забезпечення побутовим паливом шахтарів».

Губернатор наголосив, що всі члени профспілки «платять профспілкові внески, і керівництво профспілок живе на ці гроші». Профспілки вугільників не боролися за права шахтарів весь минулий рік, тому В.ЛОГВИНЕНКО сьогодні сумнівається в щирості нинішніх намірів. «Зараз вони акцію протесту організовують, можливо, й правильно, але тоді виникає питання - коли вони були щирі, і що сьогодні за цим (за організацією майбутньої акції протесту – УНІАН) стоїть – може для того, щоб шахтарів захистити, а може виконати політичне якесь завдання?», - підсумував губернатор.