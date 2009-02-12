У Кабміні відмовилися коментувати відставку Пинзеника
Крупко: питання взагалі не обговорювалося
|Петро КРУПКО
Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО.
«Сьогодні на засіданні Міністерство фінансів представляв заступник міністра Ігор УМАНСЬКИЙ. У той же час від нього не було інформації про те, що Віктор ПИНЗЕНИК написав заяву. Це питання взагалі сьогодні не обговорювалося», - сказав П.КРУПКО.
При цьому міністр підкреслив, що відставка В.ПИНЗЕНИКА з посади міністра фінансів є компетенцією Верховної Ради України.
П.КРУПКО також не став висловлювати припущення про можливі мотиви такого кроку В.ПИНЗЕНИКА.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, міністр фінансів В.ПИНЗЕНИК подав заяву у Верховну Раду про свою відставку.
Заява В.ПИНЗЕНИКА розміщена на сайті Міністерства фінансів.
Як зазначив В.ПИНЗЕНИК, “я не вперше працюю в уряді. І завжди займав професійну позицію. Збалансований бюджет, мінімальний розмір його дефіциту, обмеження життя в борг, неемісійні джерела фінансування дефіциту – цими та іншими принципами я завжди керувався в своїй роботі”.
Проте в нинішніх умовах, підкреслив В.ПИНЗЕНИК, “професійна позиція міністра фінансів стала заручником політики. Змінити цю ситуацію міністр фінансів не може. Як і не може відмовитися від своїх професійних підходів”.
За таких умов, вважає В.ПИНЗЕНИК, його подальше перебування на посаді міністра фінансів не має сенсу.