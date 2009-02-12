У Кабміні відмовилися коментувати відставку Пинзеника

15:48, 12 лютого 2009
Політика
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Крупко: питання взагалі не обговорювалося

Петро КРУПКО
Уряд сьогодні на засіданні не розглядав питання про відставку Віктора ПИНЗЕНИКА з посади міністра фінансів.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО.

«Сьогодні на засіданні Міністерство фінансів представляв заступник міністра Ігор УМАНСЬКИЙ. У той же час від нього не було інформації про те, що Віктор ПИНЗЕНИК написав заяву. Це питання взагалі сьогодні не обговорювалося», - сказав П.КРУПКО.

При цьому міністр підкреслив, що відставка В.ПИНЗЕНИКА з посади міністра фінансів є компетенцією Верховної Ради України.

П.КРУПКО також не став висловлювати припущення про можливі мотиви такого кроку В.ПИНЗЕНИКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, міністр фінансів В.ПИНЗЕНИК подав заяву у Верховну Раду про свою відставку.

Заява В.ПИНЗЕНИКА розміщена на сайті Міністерства фінансів.

Як зазначив В.ПИНЗЕНИК, “я не вперше працюю в уряді. І завжди займав професійну позицію. Збалансований бюджет, мінімальний розмір його дефіциту, обмеження життя в борг, неемісійні джерела фінансування дефіциту – цими та іншими принципами я завжди керувався в своїй роботі”.

Проте в нинішніх умовах, підкреслив В.ПИНЗЕНИК, “професійна позиція міністра фінансів стала заручником політики. Змінити цю ситуацію міністр фінансів не може. Як і не може відмовитися від своїх професійних підходів”.

За таких умов, вважає В.ПИНЗЕНИК, його подальше перебування на посаді міністра фінансів не має сенсу.

 

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