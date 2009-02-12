МВФ незадоволений Тимошенко, бо вона приховує документи?

У Секретаріаті Президента України заявляють, що Міжнародний валютний фонд готовий до подальшого діалогу з Україною, але очікує зміни економічної політики уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ.

Він нагадав, що під час останніх переговорів представники МВФ заявили, що меморандум про виділення Україні кредиту порушується внаслідок недотримання вимог, зокрема про надання місії фонду проектів економічних документів для ознайомлення до їхнього ухвалення українською владою.

Зокрема, за словами Р.ЖУКОВСЬКОГО, це стосується ухваленого державного бюджету на 2009 рік.

Також, за словами Р.ЖУКОВСЬКОГО, МВФ не задоволений тим, що міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК практично відсторонений від ухвалення рішень.

Крім цього, за словами представника Секретаріату Президента, МВФ наполягає на внесенні змін до меморандуму про кредит, зокрема змін, які стосуються української економічної політики.

Р.ЖУКОВСЬКИЙ нагадав, що Президент Віктор ЮЩЕНКО сам наполягає на необхідності внесення коректив до економічного курсу держави.

У зв’язку з цим, за словами Р.ЖУКОВСЬКОГО, МВФ заявляє, що готовий до подальшого діалогу, але вимагає зміни економічної політики Української держави.

Він зазначив, що такі зміни варто було б розпочати із внесення змін до державного бюджету і, як вимагає МВФ, проект таких змін має бути наданий фонду Кабміном для ознайомлення перед його розглядом і ухваленням Верховною Радою.