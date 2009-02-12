У ЄЦ гадають: чи Тимошенко - поганий економіст, чи має шкурний інтерес?

Лідер партії “Єдиний Центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ переконаний, що Україні потрібна нова державна програма приватизації на 2009 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Україні терміново потрібна нова державна програма приватизації на 2009 рік. Якщо цього не буде зроблено, українські стратегічні підприємства будуть розпродані за безцінь. І яскравим прикладом цього є планована приватизація компанії «Укртелеком», - заявив І.КРІЛЬ.

Він нагадав, що у грудні 2006 року прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що вартість “Укртелекому” становить 10 млрд. доларів. Сьогодні ж Фонд державного майна оцінив «Укртелеком” у 7,5 млрд. грн. (це менше 1 млрд. дол.) «Менше, ніж за 3 роки ціна найбільшого українського оператора зв’язку зменшилась для Ю.ТИМОШЕНКО у 10 разів, - сказав І.КРІЛЬ. - Якщо так піде і далі, українські підприємства просто почнуть дарувати всім охочим».

Народний депутат вважає, що для того, щоб визначити, за скільки продавати національного оператора зв’язку, Україні варто подивитись на приклад сусідніх країн. «Так, маленька Литва, населення якої дорівнює населенню Києва, продала свій «Телеком» за 750 млн. дол. Для України ж ціна має бути як мінімум у десять разів більшою», - зазначив І.КРІЛЬ.

«Уряду слід зрозуміти просте правило приватизації – продають тоді, коли ціна на товар є найбільшою. Під час економічної кризи ціна на наші підприємства буде в кілька разів нижчою від реальної. Це очевидні речі, які зрозумілі кожному. Якщо цього не розуміє прем‘єр-міністр, то або вона поганий економіст, або має власний інтерес до об‘єктів приватизації, - заявив він. – Якщо існують проблеми з наповненням бюджету, тоді потрібно його змінювати, а не продавати стратегічні підприємства».

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ заявив, що уряд планує в березні провести приватизацію “Укртелекому”. Він зазначив, що продаж цього об`єкту сьогодні реальний і можливий, і стартова ціна підприємства може становити 25 млрд. грн.

9 лютого в.о. голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО в ефірі «5 каналу» повідомив, що, за попередньою оцінкою Фонду держмайна, вартість планованого до продажу 67,79% пакету акцій ВАТ “Укртелеком” становить 7,5 млрд. грн.

Однак вже 11 лютого він заявив, що жодних рішень щодо приватизації «Укртелекому» ні Кабінет міністрів, ні Фонд держмайна останнім часом не ухвалювали. За його словами, «у ЗМІ фігурують різні цифри, поки що жодних розрахунків у ФДМУ немає. Ті цифри, які фігурують у ЗМІ, стосуються минулого року, і на сьогодні вони втратили свою силу».