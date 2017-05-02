У Ростові-на-Дону сьогодні відбудеться чергове засідання у справі українця Артура Панова

У Ростові-на-Дону сьогодні відбудеться чергове засідання у кримінальній справі громадянина України Артура Панова, про смерть якого у СІЗО повідомили російські ЗМІ.

Про це УНІАН повідомили в Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону.

"Під час звернення до співробітників Північно-Кавказського окружного військового суду, де розглядається "справа А.Панова", стало відомо, що вказаний громадянин України живий, а стан його здоров’я дозволяє йому взяти участь у судовому засіданні, що відбудеться сьогодні, 2 травня", - сказав консул.

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Він наголосив, вказане дає підстави стверджувати про чергову інформаційну акцію з боку російської сторони.

"Слід зазначити, що Панов вже не вперше стає об’єктом російської інформаційної кампанії", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше деякі ЗМІ з посиланням на блогера одного з російських інтернет-видань поширили повідомлення про смерть у СІЗО внаслідок серцевої недостатності українця Панова, якого обвинувачують у підготовці теракту в Росії.

Разом з тим у Генконсульстві України в Ростові-на-Дону заявили, що у місцевому СІЗО спростували інформацію про смерть українця.