У ростовському СІЗО спростували інформацію про смерть українця Артура Панова.

Про це УНІАН повідомили у Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону.

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"Ми зв'язалися з російськими органами влади. В УФСВП і в СІЗО сказали, що Панов живий і здоровий", - сказав дипломат.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на блогера одного з російських інтернет-видань поширили повідомлення про смерть внаслідок серцевої недостатності українця Артура Панова, якого обвинувачують у підготовці теракту в Росії.