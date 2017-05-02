У ростовському СІЗО спростували інформацію про смерть українця Артура Панова
10:33, 02 травня 2017Політика
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У Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону сказали, що Панов "живий і здоровий".
Панов живий і здоровий / vk.com/heavenfvck
У ростовському СІЗО спростували інформацію про смерть українця Артура Панова.
Про це УНІАН повідомили у Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону.
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"Ми зв'язалися з російськими органами влади. В УФСВП і в СІЗО сказали, що Панов живий і здоровий", - сказав дипломат.
Раніше деякі ЗМІ з посиланням на блогера одного з російських інтернет-видань поширили повідомлення про смерть внаслідок серцевої недостатності українця Артура Панова, якого обвинувачують у підготовці теракту в Росії.
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