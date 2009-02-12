Симоненко: Компартія в уряд не піде, але своє слово скаже

Фракція КПУ не братиме участі у формуванні Кабінету міністрів України, тобто, у призначенні віце-прем’єр-міністрів та міністрів.

Про це сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН лідер фракції Петро СИМОНЕНКО.

Водночас він зазначив, що коли до Верховної Ради України буде внесено “якісь пропозиції на зняття з посад в уряді, то зрозуміло, що ми будемо оцінювати кожну людину окремо”.

“І якщо вона заслуговує на негативну оцінку, то обов’язково будемо голосувати за відсторонення від виконання обов’язків” – додав П.СИМОНЕНКО.