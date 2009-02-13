Україна приєднається до боротьби Європи з піратством

Україна планує приєднатись до європейської операції щодо боротьби із піратством в регіоні Сомалі і Конго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі з родичами екіпажу «Фаїна» в аеропорту “Бориспіль”.

Він підкреслив, що Україна прийняла рішення приєднатись до міжнародної ініціативи, і зараз ведуться переговори щодо участі нашої держави в операції в рамках ЄС щодо боротьби із нападниками та терористами в цьому регіоні.

Для цього, за словами Президента, Україна має сплатити декілька мільйонів доларів для утримання наших кораблів в цьому регіоні.

За його словами, ці кораблі мають супроводжувати цивільні судна, які йдуть під українським прапором, або, можливо, складається з українського екіпажу.

«Думаю, що ми знайдемо ці ресурси», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня минулого року в Аденській протоці розпочалася морська операція ЕС проти піратів біля берегів Сомалі.

17 листопада в МЗС заявили, що Україна веде активні переговори з Євросоюзом про її залучення до операцій щодо боротьби з піратством в Аденській затоці.

1 грудня міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ заявив, що у Генеральному штабі ЗСУ відпрацьовано план заходів участі Збройних сил України в операції з протидії міжнародному піратству.