Інтерпол зняв з розшуку Януковича та його сина - адвокати (документи)

Інтерпол зняв із розшуку колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра Януковича. Про це йдеться в прес-релізі адвокатської контори Joseph Hage Aaronson LLP від 3 травня, оприлюдненому на її сайті.

"Інтерпол своєю постановою, ухваленою на сесії 27 лютого - 3 березня 2017 року, видалив зі своїх баз даних червоне повідомлення, опубліковане в липні 2015 року, стосовно президента Віктора Януковича, й дані, що містяться в його файлах стосовно сина президента Януковича, Олександра Януковича. Інтерпол підтвердив, що на президента Віктора Януковича та на його сина Олександра Януковича, не поширюються червоне повідомлення Інтерполу або спеціальний запит про арешт, і що вони не відомі по базах даних Інтерполу", - йдеться в документі.

Читайте такожЛуценко розповів про деталі конфіскації $ 1,5 мільярда Януковича

У прес-релізі наголошується, що дана дія Інтерполу послідувала після заяв, поданих у 2015 році до Інтерполу фірмою Joseph Hage Aaronson LLP від імені Януковича та його сина, з вимогою видалити їхні імена зі списку осіб, які розшукуються Інтерполом, у тому числі на тій підставі, що «справи проти них були політично мотивованими, в них не було доказів та належні процедури не були дотримані».

«У відповідь на ці вимоги Інтерпол припинив дію червоного повідомлення, виданого стосовно президента Януковича, і так званого Спеціального запиту про арешт (вимога про співпрацю у зв'язку з поліцейським розслідуванням) стосовно Олександра Януковича, і заблокував доступ країн-членів Інтерполу до даних про них, поки він розглядав висловлені сумніви», - зазначається в прес-релізі.