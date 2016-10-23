Український Інтерпол проведе внутрішню перевірку через звинувачення у сприянні спільникам Януковича

Про це повідомив керівник українського бюро Інтерполу Василь Неволя в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Це привід для того, щоб подивитися ще раз на нашу роботу, оцінити, перевірити ті факти, але поки про конкретні факти, якими володіє військова прокуратура, нам не повідомляють. Сподіваємося цього тижня одержати більш докладну інформацію. Поки що офіційного звернення від військової прокуратури не було, але ми самі запропонували провести робочу зустріч, щоб обговорити це питання", - сказав Неволя.

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Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що деякі співробітники українського бюро Інтерполу могли сприяти Януковичу та його соратникам в уникненні від кримінальної відповідальності.

«Генеральна прокуратура, зокрема група військової прокуратури, яка розслідує ці кримінальні провадження, швидше всього й, напевно, на найближчому тижні буде давати процесуальну оцінку ймовірності причетності окремих посадових осіб Національного бюро Інтерполу в Україні в співучасті чи сприянні членам злочинної організації (екс-міністра доходів і зборів України Олександра) Клименка, (українського бізнесмена, соратника екс-президента Януковича Сергія) Курченка, (екс-першого віце-прем'єра України Сергія) Арбузова та (екс-президента України Віктора) Януковича в уникненні від кримінальної відповідальності», - заявив Матіос.