Через поведінку Ющенка на РНБО треба скасувати посаду Президента?

Політолог, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО своєю поведінкою на останньому засіданні Ради національної безпеки та оборони дискредитував не лише посаду Президента, а й усю державу.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ПОГРЕБІНСЬКОГО.

«На мене найбільше враження справила навіть не суть конфлікту на останньому засіданні Ради національної безпеки і оборони України (вона вже давно добре відома), а форма, в якій відбувалося обговорення. Такої ганьби для конституційного органу, яким є Президент країни, світ ще не бачив. Коли особи, які там узагалі не повинні були бути, використовують нецензурну лексику (маю на увазі Інну БОГОСЛОВСЬКУ) і коли її не зупиняє, а навіть підтримує, Президент України, то більшої ганьби для держави навіть уявити важко», - сказав М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Він вважає, що така поведінка В.ЮЩЕНКА дискредитує саму посаду глави держави.

«Думаю, що насправді це абсолютна, стовідсоткова дискредитація посади Президента. Після цього варто говорити, що час для такої посади вже минув. І варто всім відповідальним людям, для яких доля держави хоч щось важить, думати про скасування цієї посади. Демонструвати для власного суспільства та світової громадськості такі дії не можна. Треба на цьому ставити крапку. Йдеться вже не про конкретні прізвища (ЮЩЕНКО чи БОГОСЛОВСЬКУ, про яку взагалі не варто згадувати), а про гідність усієї держави», - переконаний М.ПОГРЕБІНСЬИЙ.

За його словами, «сценарій цього засідання Ради національної безпеки й оборони був розписаний у Секретаріаті Президента». «Люди, які займають навіть конституційні посади (секретар і заступники голови РНБО) сиділи та «ловили кайф», розуміючи, що не аргументами, а кількістю випадів і хамством будуть захищати свої позиції. Але її захистити неможливо. Наприклад, на РНБО йшлося про газ, на який претендує олігарх Дмитро ФІРТАШ. Після РНБО певні люди виправдовувалися, що, мовляв, мова не йшла про повернення його ФІРТАШУ. Але це смішно: якщо навіть прочитати рішення Ради нацбезпеки, то там видно, що вона незадоволена тим, що газ опинився під контролем держави. Члени РНБО шкодують і вважають, що було б краще, щоб цей газ контролював ФІРТАШ! Немає тут двох різних думок. Тут все очевидно», - запевняє політолог.

М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ переконаний, що «все це було розраховано на задоволення амбіцій першої особи держави». «Навряд чи цим він зможе приховати свій великий тривідсотковий рейтинг. Варто було б узагалі показати все засідання, щоб люди уявили, що це насправді було. Щоб люди побачили, що коїлося. Сподіваюся, що такий повний показ колись відбудеться», - сказав експерт.

«Найстрашніше, що люди, які оточують Президента не думають про наслідки своїх дій для держави. Вони переймаються тим, як би задовольнити амбіції першої особи в державі, тим, що ображають другу особу. Більшого розрахунку не було», - впевнений М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого під головуванням Президента відбулося засідання РНБО щодо невідкладних заходів забезпечення енергетичної безпеки України, під час якого В.ЮЩЕНКО піддав жорсткій критиці досягнуті урядом домовленості та підписані з Росією контракти про поставки і транзит газу.