"Ти пробач нам, Україно!": у Петербурзі зірвали антивоєнну акцію (фото)

У Петербурзі зірвано антивоєнну акцію "Діти малюють світ", що проходила у місті з 2 травня й організована такими рухами і партіями, як "Демократичний Петербург", молодіжне "Яблуко", "Відкрита Росія" і Парнас.

Вранці 5 травня активісти, які встановили куб з дитячими малюнками недалеко від станції метро "Піонерська", зазнали серії нападів з боку учасників прокремлівського "Національно-визвольного руху" (НВР) і місцевих торговців, передає Радіо Свобода.

Активісти викликали поліцію, але нападники встигли розламати куб, після чого забрали всі його частини та інший реквізит акції й відвезли в невідомому напрямку. Організатори заходу вирушили до поліції, щоб вимагати повернути їм майно, в тому числі через суд.

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За словами одного з організаторів – активістки петербурзького відділення руху "Солідарність" Ольги Смирнової – напередодні на місце проведення акції приїхав представник адміністрації Приморського району. За словами чиновника, він не припускав, що серед реквізиту акції будуть дитячі малюнки проти війни в Україні. На думку Смирнової, саме районна адміністрація стоїть за нападами НВР.

Активістка також вважає, що головним фактором роздратування став напис на одній зі сторін куба: "Ти пробач нам, Україно!", який мав на меті нагадати громадянам Росії про відповідальність за конфлікт в Україні.