Порошенко закликав Росію припинити вбивства українців та вивести війська з України

Президент Петро Порошенко закликав Росію припинити вбивства українців та вивести війська з території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Королівства Данія Ларсом Люкке Расмуссеном.

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"Санкції – це єдина мотивація для Росії сісти за стіл переговорів. Що нам потрібно від Росії - зупиніться та не вбивайте українських громадян, виведіть російська війська з української території", - заявив він.

"Ми встановили в країні демократичні стандарти, свободи, і реформи вже почалися, і на території, яка буде звільнена від росіян, реформи розпочнуться також", - додав президент.