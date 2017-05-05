Януковича викликають до суду 18 травня, можлива відеоконференція

Портал судової влади України оприлюднив повістку екс-президенту України Віктору Януковичу щодо виклику його на засідання Оболонського районного суду міста Києва на 18 травня.

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Відповідна повістка у кримінальному провадженні №1-кп/756/553/17 по обвинуваченню Януковича міститься на порталі у відомостях Оболонського райсуду Києва. У ній зазначається, що Янукович викликається як обвинувачуваний на 10.00 18 травня.

У повістці також зауважується, що стороні захисту "надано програмну можливість для участі Януковича в підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції".

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському райсуді Києва зачитав Януковичу повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

4 травня відбулося підготовче засідання Оболонського райсуду Києва з розгляду кримінального провадження про вчинення Януковичем державної зради.

Проте в засіданні було оголошено перерву до 10.00 18 травня, оскільки суд задовольнив клопотання захисту Януковича про виклик підзахисного до суду. Перерва оголошена для того, щоб підготувати відеоконференцію з обвинуваченим. Відеоконференція за рішенням суду проходитиме лише на час підготовчого судового засідання.