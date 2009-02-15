Ющенко та Тимошенко вшанують пам’ять воїнів-"афганців"

У неділю, 15 лютого, о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії покладання квітів до Меморіального комплексу громадянам України, які загинули в Афганістані (вул.Івана Мазепи, 27).

Як повідомляє прес-служба Президента, після завершення церемонії В.ЮЩЕНКО візьме участь у панахиді у церкві Вознесіння Христового з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

15 лютого прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО також візьме участь у заходах з нагоди 20-річчя виведення радянських військ з Афганістану.

Але, як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, початок її заходу - о 9.30 за адресою: вул. І. Мазепи, 27 (біля пам’ятника воїнам-афганцям).