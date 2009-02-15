Янукович заявляє про порушення прав опозиції

Запропоновані БЮТ рішення щодо відставки Олександра ЛАВРИНОВИЧА з посади першого заступника голови Верховної Ради України та Олександра ЄФРЕМОВА з посади голови комітету ВР України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР є порушенням прав опозиції.

Про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ після заходів, присвячених 20-й річниці виведення радянських військ з Афганістану.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що опозиція «свої права буде відстоювати різними засобами в парламенті. Він додав, що «домовленості, які існували на початку роботи цього парламенту вони включають в себе, що від опозиції буде перший віце-спікер, що регламентний комітет також належить опозиції».

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що питання про відставки з цих двох посад не будуть зняті, то «безумовно ми знайдемо засоби як захистити свої права».

За його словами, 175 народних депутатів, які є у фракції Партії регіонів, «вони здатні захистити права опозиції, але на жаль у нас не вистачає більшості, щоб сьогодні захистити український народ».

Він висловив сподівання, що в найближчий час «ця влада піде в небуття».