Литвин хоче змінити статус учасників бойових дій в Афганістані

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наполягає на тому, щоб учасники бойових дій в Афганістані були за статусом прирівнені до ветеранів Великої Вітчизняної війни. Про це він наголосив в інтерв’ю журналістам у Фастові на Київщині під час урочистостей, присвячених 20-річчю виведення військ з Афганістану.

«Необхідно, насамперед, виконати зобов’язання перед людьми, допомога яким знаходиться на надзвичайно низькому рівні, - сказав В.ЛИТВИН. - Я звернуся до відповідних комітетів Верховної Ради України і до Кабінету Міністрів, і ми маємо спільно прийняти рішення».

Голова Верховної Ради наголосив на важливості зберегти пам’ять щодо подій двадцятирічної давнини, «низько вклонитися тим людям, які не повернулися з війни, виконуючи свій обов’язок перед Батьківщиною».

Він вважає за необхідне визнати і морально підтримати людей, які брали участь у бойових діях в Афганістані, і надати їм та їхнім сім’ям відповідний статус.

Також, на його думку, потрібно підтримати тих, хто займається підприємницькою діяльністю і підтримує громадські організації воїнів-інтернаціоналістів, вирішити «кричущу проблему» з житлом для потерпілих сімей, забезпечити воїнів-інвалідів автотранспортом.