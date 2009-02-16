Нафтогазу дадуть нового начальника?
09:26, 16 лютого 2009Політика
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Сьогодні відбудеться рада парламентської коаліції
Сьогодні відбудеться рада парламентської коаліції. Депутати, які підтримали уряд Тимошенко, мають намір остаточно погодити всі питання, пов`язані з ротацією членів Кабінету Міністрів.
Крім того, предметом кадрових торгів стане пост топ-менеджера найбільшої української держкомпанії НАК «Нафтогаз України». Зараз холдинг очолює Олег Дубина. За інформацією джерел, близьких до компанії, керівник «Нафтогазу» вже давно виявив бажання залишити свій пост. Він нібито готовий у будь-який момент написати (за деякими даними, вже написав) прохання про відставку.
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