У Ющенка знайшли невідкладне завдання для усіх органів влади

Заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента України у Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК заявляє, що захист житлових прав мешканців гуртожитків є невідкладним завданням для органів влади всіх рівнів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це вона сказала на нараді щодо вивчення стану виконання Указу Президента «Про заходи щодо забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків» від 24 листопада 2008 року №1073/2008.

На нараду до Секретаріату глави держави було запрошено представників МВС, Мін`юсту, Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства з питань ЖКГ, Генпрокуратури та громадських організацій.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, яка головувала на нараді, попри чіткі вимоги указу Президента Кабінет міністрів, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації із значним запізненням створили комісії з розв`язання проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло.

М.СТАВНІЙЧУК звернула увагу МВС на необхідність безумовного виконання указу Президента України в частині забезпечення реєстрації місця проживання громадян, видачі паспортів громадянам України, особливо неповнолітнім, які проживають з батьками у гуртожитках.

Вона зауважила, що територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади на місцях разом із місцевими органами виконавчої влади та прокуратури зобов`язані створити умови для надання безкоштовної правової допомоги мешканцям гуртожитків, представництва соціально незахищених громадян у суді, запобіганню незаконному виселенню людей на вулицю.

М.СТАВНІЙЧУК наголосила на важливості комплексного законодавчого врегулювання статусу мешканців гуртожитків та забезпечення реалізації їх житлових прав.