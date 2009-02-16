Лавринович розказав, що його крісло виставили як приз

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що посада першого заступника голови ВР мала стати «додатковим призом» для стимулювання голосування за кадрові зміни в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи внесений на розгляд парламенту проект постанови щодо відкликання його з посади першого віце-спікера.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, внесений на розгляд парламенту проект постанови пов’язаний зі «зміною складу уряду і необхідністю підтримання у ВР відповідного голосування».

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що «потрібен був додатковий приз для тих, хто візьме на себе зобов’язання голосувати так, як буде потрібно уряду». На уточнююче запитання: «Для комуністів?», він відповів: “Ну, ви ж знаєте достатньо багато”.

При цьому він додав, що ці розрахунки навряд чи були такими простими, оскільки поточного тижня не планується розглядати кадрові питання, окрім звільнення Віктора ПИНЗЕНИКА з посади міністра фінансів України.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про відкликання О.ЛАВРИНОВИЧА з посади першого заступника голови ВР. Документ внесений народними депутатами від БЮТ Ольгою БОДНАР і Сергієм ПОДГОРНИМ.