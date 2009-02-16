Файненшл Таймс: українська економіка на межі

Назва «Україна», за деякими гіпотезами, означає «на краю» - саме на межі знаходиться сьогодні українська економіка, пише британська «Файненшл Таймс».

Минулого тижня міністр фінансів Австрії вже попередив про економічну «катастрофу» в цій країні із 46-мільйонним населенням, що може спричинити ефект «доміно» далі на захід. Тим часом міністр фінансів України подав у відставку – серед іншого, через розбіжності у бюджетній політиці, що відклали другий транш із 16,4 мільярдного(в доларах США) кредиту МВФ, що мав би надійти наприкінці минулого тижня. Рейтингова агенція Фітч знизила рейтинг країни до В. Деякі спостерігачі стверджують, що економіка може стиснутися цьогоріч на 10 відсотків; національна валюта втратила 40 відсотків вартості стосовно долара….

Каменем спотикання щодо отримання кредиту від МВФ є трьохвідсотковий розмір бюджетного дефіциту, в той час як умови програми передбачали збалансований бюджет. Однак все ще залишається простір для компромісу, щоби поновити програму з МВФ. Німецький інвестиційний банк Dresdner Kleinwort зазначає, що цьогоріч сектору державних фінансів України потрібно фінансування у розмірі 3 млрд доларів США, і держава все ще може бути спроможною обслуговувати свій суверенний борг, який складає одну п`яту від сукупних – державних та корпоративних - боргових зобов`язань.