Зінченко думає, що Київрада і космос - речі поєднувані

Голова фракції БЮТ у Київраді Олександр ЗІНЧЕНКО планує суміщати депутатські повноваження з роботою на посаді голови Національного космічного агентства України.

Про це він повідомив журналістам на прес-конференції в УНІАН.

О.ЗІНЧЕНКО нагадав, що таке суміщення не заборонене законом.

Він зазначив, що головним місцем його роботи на сьогодні є НКАУ. “Ви до пізнього вечора можете знайти мене в приміщенні Національного космічного агентства”, – сказав О.ЗІНЧЕНКО.

Разом з тим він заявив, що звернеться до своїх колег по фракції БЮТ у Київраді із проханням “перебрати на себе більшість функціональних обов’язків голови фракції”.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи планує він залишити посаду лідера фракції БЮТ, О.ЗІНЧЕНКО сказав, що зараз зарано про це говорити, і таке рішення ухвалюватимуть депутати фракції.

У свою чергу, присутній на прес-конференції заступник голови фракції БЮТ у Київраді Юрій ДМИТРУК зазначив, що його колеги налаштовані на те, аби О.ЗІНЧЕНКО продовжував обіймати посаду голови фракції, а вони будуть йому допомагати.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Кабінет міністрів призначив О.ЗІНЧЕНКА головою НКАУ.