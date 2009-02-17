Анонімний тест на посаду судді пройшли 2 кандидати з 26

У Донецькій області реалізовано перший пілотний проект з анонімного тестового відбору кандидатів на посаду суддів. У результаті конкурсу іспит успішно склали лише 2 претенденти з 26.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це йшлося під час робочої зустрічі міністра юстиції України Миколи ОНІЩУКА з представниками Місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні. У ході зустрічі відбувся обмін інформацію щодо запровадження в Україні анонімного тестового відбору кандидатів на посаду судді.

У ході зустрічі міністр юстиції наголосив, що запровадження анонімного тестового іспиту для майбутніх суддів, за зразком того, який у 2008 році був запроваджений Мін‘юстом для відбору кандидатів на посаду нотаріусів, це єдиний спосіб для того, щоб уже на етапі формування суддівського корпусу зменшити ризики потрапляння до нього непідготовлених чи випадкових людей, а також унеможливити корупційну складову цього процесу.

Міністр юстиції поінформував, що починаючи з наступного року Вища кваліфікаційна комісія суддів, що діє при Раді суддів України, має намір запровадити анонімне тестування на посаду судді в загальноукраїнському масштабі. Відповідне рішення щодо запровадження такої системи було ухвалено З’їздом суддів України та підтримується Міністерством юстиції.

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