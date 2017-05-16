Одеській митниці призначили нового керівника

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДФС в Одеській області, наказом ДФС України від 15 травня керівником Одеської митниці як переможець конкурсу призначений Олександр Власов.

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Раніше Власов очолював Головне міжрегіональне управління оперативного забезпечення зони проведення антитерористичної операції ДФС і Міжвідомчий цільової центр із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи при Мінфіні.

Відзначається, що Власов має великий досвід роботи у державних органах.

Зокрема, працював у Миколаївській митниці (1993 - 1995 роки), в органах СБУ, Державної податкової служби і Мінекономрозвитку.

З січня 2015 року - командир спецпідрозділу податкової міліції ГФС «Фантом».

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року начальником Одеської митниці була призначена Юлія Марушевська, що входила в команду екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі. У 2015 році Саакашвілі неодноразово заявляв, що Одеська митниця керується в «ручному режимі» - з «найвищими тарифами, які спускаються з центру», а вантажі «в ручному режимі розподіляються по інших митницях», позбавляючи одеських митників заробітку. Тим не менш, після призначення на посаду Марушевської ситуація зі збиранням митних платежів на Одеській митниці не покращилася.

На початку червня 2016 року екс-глава Фіскальної служби Роман Насіров заявив, що звільнить Марушевську з посади керівника Одеської митниці до осені. Він мотивував це тим, зокрема, що Одеська митниця не виконує плани, погано здійснює контроль вантажів.

У свою чергу Марушевська звинуватила керівництво Державної фіскальної служби у перешкоджанні реформуванню митниці, а також заявила про тиск на співробітників відомства. Наказом Державної фіскальної служби України Марушевська була звільнена з посади начальника Одеської митниці в грудні 2016 року.

На початку квітня Державна фіскальна служба визначила переможців конкурсу на посади начальників Одеської, Івано-Франківської та Тернопільської митниць.