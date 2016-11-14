Звільнення Марушевської можливе після передачі справ: Голова ДФС не прийняв заяву очільниці Одеської митниці

Очільник ДФС Роман Насіром не прийняв заяву про звільнення голови Одеської митниці Юлії Марушевської. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Марушевська виклала в інтернеті заяву про своє звільнення за згодою сторін. Для уникнення неоднозначності ситуації хочу заявити – в такому вигляді заява про звільнення не прийнятна", - написав Насіров.

При цьому, за словами Насірова, звільнення Марушевської можливе лише після передачі нею справ.

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«Марушевська заявляє, що звільняється через тиск і гальмування реформ. Звільнення Марушевської можливе лише після передачі справ та документів у порядку, встановленому чинним законодавством, із дотриманням всіх необхідних умов. Створено спеціальну комісію", - зазначив голова ДФС, додавши, що наразі завданням відомства є знайти відповідальне керівництво для Одеської митниці і протягом 3-х місяців показати, як «швидко можна здійснювати реформи і наповнювати державний бюджет».

«Ми і надалі продовжуємо роботу з реформування служби, виявлення фінансових операцій, зупинити цей процес ми не маємо морального права. За 10 місяців 2016 року Одеська митниця - це одна з митниць, в якій не виконувався план надходжень до бюджету, тоді як у цілому митницями перевиконано план на 12,1 млрд грн», - підкреслив Насіров.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні начальник Одеської митниці Марушевська, яка входить в команду голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі, який пішов з посади, заявила про своє рішення звільнитися з посади. Вона зазначила, що в Україні гальмується реформа митниці.

Наприкінці минулого тижня Марушевська повідомила, що отримала попередження від голови ДФС України Насірова «про неповну службову відповідність».

Раніше вона заявляла про зрив термінів реконструкції будівлі Морського вокзалу, в якому планувалося розмістити новий митний термінал. Марушевська також заявила, що президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман не дотримали обіцянку - не сприяють відкриттю терміналу.

Марушкевська була призначена начальником Одеської митниці 16 жовтня 2015 року.