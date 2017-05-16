Блокування російських соцмереж зменшить інформаційний вплив агресора - нардеп

Блокування доступу до російських соціальних мереж зменшить інформаційний вплив агресора на українців.

Таку думку у коментарі УНІАН висловив народний депутат Андрій Іллєнко (позафракційний, ВО “Свобода”), коментуючи рішення РНБО, затверджене указом президента щодо блокування доступу до російських соцмереж ВКонтакте, Однокласники і ресурсу Yandex.

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Він назвав "позитивним моментом" зменшення інформаційного впливу Росії в Україні завдяки блокуванню російських сайтів і соцмереж.

За словами Іллєнка, такий крок буде “певним поштовхом для розвитку українських соціальних мереж”. Депутат наголосив, що рішення про блокування російських інформресурсів є “правильним кроком”.

На запитання, чи суспільство сприйме такий крок влади, Ільєнко зазначив: “Це природний процес. Тут суб’єктивізм не має великого значення, бо йдеться про об’єктивний процес”.

Він зазначив, що багато країн для власної безпеки блокують ті інформаційні ресурси, які працюють проти них.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндексу. Текст указу опублікований на офіційному сайті глави держави.

"Заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів Вконтакте (www.vk.com) та Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано у повідомленні.