Довгий: БЮТ, Блоки Кличка та Литвина зривають бюджетний процес

Заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ звинувачує БЮТ, Блоки Кличка та Литвина в Київраді у зриві бюджетного процесу в столиці.

«Фракції БЮТ, Блоку Кличка та Литвина знов зривають бюджетний процес та ухвалення інших важливих для киян рішень», - заявив О.ДОВГИЙ з приводу відмови цих фракцій повторно проголосувати за скасування тарифів на житлово-комунальні послуги та питання впорядкування дозвільної системи на розміщення малих архітектурних реформ.

Він розцінює такі дії як суто політичну боротьбу і бажання фракцій, що мають представництво в парламенті, зірвати бюджетний процес в столиці.

Як повідомляв УНІАН, депутати зазначених фракцій відмовилися внести до порядку денного сьогоднішнього засідання Київради питання, які вже розглядалися 12 лютого.

Зокрема, О.ДОВГИЙ “для легалізації“ рішень, які опозиційні фракції розглянули без його присутності 12 лютого, пропонував включити їх до порядку денного засідання. За включення питання щодо МАФів проголосували 59 депутатів, за питання щодо тарифів на житлово-комунальні послуги – 60, при необхідних 61 голосі.