Кріль каже Тимошенко, що ні Ющенко, ні Далай-лама їй не допоможуть

Народний депутат, лідер “Єдиного Центру” Ігор КРІЛЬ вважає, що для отримання коштів Міжнародного валютного фонду треба змінювати бюджет, “а не писати листи”.

Як повідомляє прес-служба партії, так депутат прокоментував заклик прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Президента України Віктора ЮЩЕНКА спільно звернутися до МВФ.

«Прем’єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО потрібно не листи писати до МВФ, а виконувати умови меморандуму з МВФ, який вона підписала в листопаді минулого року. Тоді ми зможемо розраховувати на подальшу співпрацю з МВФ і продовження кредитування», - заявив, зокрема, І.КРІЛЬ.

За його словами, «у той час, коли Естонія без вимог МВФ проводить секвестр бюджету, а Росія збирається це зробити з дня на день, уряд України заявляє, що не збирається навіть переглядати макроекономічні показники”. “Всі країни намагаються якомога швидше пригальмувати вплив кризи, змінюючи свої бюджети відповідно до існуючої ситуації, а наш уряд – приховує від країни показники ВВП», - додав І.КРІЛЬ.

На його думку, заклики до Президента свідчать про те, що “ТИМОШЕНКО вкотре шукає, на кого б спихнути власні помилки”.

«Чи підпише Президент, чи не підпише звернення до МВФ – грошей не буде доти, доки ми не змінимо бюджет. А до того часу Ю.ТИМОШЕНКО може звертатися з проханням підписати листа до МВФ хоч до Далай-лами з Папою Римським – ситуацію це не змінить», - заявив лідер “Єдиного Центру”.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 лютого, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО закликала Президента і голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА підписати спільне звернення до керівництва МВФ про готовність до співпраці і реформування економіки.

“Прем`єр-міністр ініціює підписання спільної декларації на адресу керівництва Міжнародного валютного фонду, в якій ми повідомляємо про те, що ми готові повністю до співпраці, робимо попередні кроки за програмою економічних реформ”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає за доцільне, щоб під спільною декларацією поставили свої підписи голова ВР В.ЛИТВИН, Президент В.ЮЩЕНКО, виконуючий обов`язки голови Нацбанку України і виконуючий обов`язки міністра фінансів України.