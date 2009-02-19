Кріль каже Тимошенко, що ні Ющенко, ні Далай-лама їй не допоможуть
Що треба зробити, щоб МВФ дав гроші
Народний депутат, лідер “Єдиного Центру” Ігор КРІЛЬ вважає, що для отримання коштів Міжнародного валютного фонду треба змінювати бюджет, “а не писати листи”.
Як повідомляє прес-служба партії, так депутат прокоментував заклик прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Президента України Віктора ЮЩЕНКА спільно звернутися до МВФ.
«Прем’єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО потрібно не листи писати до МВФ, а виконувати умови меморандуму з МВФ, який вона підписала в листопаді минулого року. Тоді ми зможемо розраховувати на подальшу співпрацю з МВФ і продовження кредитування», - заявив, зокрема, І.КРІЛЬ.
За його словами, «у той час, коли Естонія без вимог МВФ проводить секвестр бюджету, а Росія збирається це зробити з дня на день, уряд України заявляє, що не збирається навіть переглядати макроекономічні показники”. “Всі країни намагаються якомога швидше пригальмувати вплив кризи, змінюючи свої бюджети відповідно до існуючої ситуації, а наш уряд – приховує від країни показники ВВП», - додав І.КРІЛЬ.
На його думку, заклики до Президента свідчать про те, що “ТИМОШЕНКО вкотре шукає, на кого б спихнути власні помилки”.
«Чи підпише Президент, чи не підпише звернення до МВФ – грошей не буде доти, доки ми не змінимо бюджет. А до того часу Ю.ТИМОШЕНКО може звертатися з проханням підписати листа до МВФ хоч до Далай-лами з Папою Римським – ситуацію це не змінить», - заявив лідер “Єдиного Центру”.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 лютого, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО закликала Президента і голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА підписати спільне звернення до керівництва МВФ про готовність до співпраці і реформування економіки.
“Прем`єр-міністр ініціює підписання спільної декларації на адресу керівництва Міжнародного валютного фонду, в якій ми повідомляємо про те, що ми готові повністю до співпраці, робимо попередні кроки за програмою економічних реформ”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Прем`єр-міністр вважає за доцільне, щоб під спільною декларацією поставили свої підписи голова ВР В.ЛИТВИН, Президент В.ЮЩЕНКО, виконуючий обов`язки голови Нацбанку України і виконуючий обов`язки міністра фінансів України.