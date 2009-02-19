Яценюк побачив за «відставкою Огризка» щось більше

Народний депутат України (фракція НУ-НС), лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що спроба порушити у парламенті питання про відставку міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА є намаганням відволікти увагу від основних економічних питань.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Так, відповідаючи на запитання щодо спроби звільнити В.ОГРИЗКА, А.ЯЦЕНЮК зазначив: «Думаю, кадрові питання - це намагання відволікти увагу від основних економічних питань. Разом з тим стають на ті самі граблі, на які стали з Національним банком України: замість того, щоб зустрітися у колі Президент, прем’єр, коаліція і опозиція та вирішувати кадрове питання, знову починають робити політичне шоу».

При цьому А.ЯЦЕНЮК зазначив, що на даний момент не бачить підстав для відставки міністра закордонних справ. “Відповідно до чинного закону про Кабмін, право на внесення такого подання (подання на звільнення міністра закордонних справ) має виключно Президент. Це юридичні підстави», – підкреслив він.

Водночас, відповідаючи на запитання про українсько-російські відносини та стосовно його оцінки висловлювань посла Росії в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА, лідер “Фронту Змін” зазначив: «Така риторика не притаманна дипломатичній лексиці. Я собі ніколи таких речей не дозволяв. Українські посли, які були за часів мого керування Міністерством закордонних справ, також жодного разу не виходили з аналогічними заявами”. За словами А.ЯЦЕНЮКА, «завдання номер один у зовнішньополітичній сфері – нормалізація відносин між двома країнами-партнерами: Україною та Російською Федерацією. Сьогодні необхідна заміна не міністра закордонних справ , а політики двосторонніх відносин».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, якщо Україна оголосить В.ЧЕРНОМИРДІНА персоною нон-грата, то подібних дій по відношенню до українського посла можна буде очікувати і зі сторони Російської Федерації .

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламентська фракція Партії регіонів наполягала на необхідності розгляду у ВР питання щодо відставки В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України з огляду на його заяву про можливе оголошення персоною нон-грата в Україні Надзвичайного і Повноважного Посла РФ Віктора ЧЕРНОМИРДІНА. Перший заступник голови фракції ПР Олександр ЄФРЕМОВ зазначив, що відповідний проект постанови передано до Секретаріату парламенту.

Довідка УНІАН. МЗС України попередив посла РФ В.ЧЕРНОМИРДІНА, що його можуть оголосити персоною нон грата в Україні. Міністр закордонних справ В.ОГРИЗКО під час зустрічі з російським дипломатом висловив протест щодо його недружніх і вкрай недипломатичних оцінок, коментарів і висловлювань на адресу України і її керівництва.