У ЄЦ здивовані синхронністю оцінок БЮТ та Затуліна

В партії “Єдиний центр” висловлюють здивування тим, що в БЮТ попередження послу Росії в Україні Віктору ЧЕРНОМИРДІНУ, зроблене міністром закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ, оцінюють “синхронно” із депутатом Держдуми РФ Костянтином ЗАТУЛІНИМ.

Зокрема, як повідомляє прес-служба ЄЦ, народний депутат, член президії партії Василь ПЕТЬОВКА, коментуючи дискусію навколо цього попередження, заявив: «Синхронність звинувачень міністра закордонних справ В.ОГРИЗКА з боку депутата російської Держдуми К.ЗАТУЛІНА та бютівця Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА просто дивує».

В.ПЕТЬОВКА заявляє, що «намагаючись заслужити підтримку з боку керівництва Російської Федерації для свого лідера на майбутніх президентських виборах, депутати від БЮТ забувають, у якій країні вони живуть та інтереси якого народу мають відстоювати”.

«Єдиний центр послідовно виступає за те, що стосунки між нашими країнами розвивалися в руслі взаємовигідної співпраці, поваги і порозуміння, але це буде лише тоді, коли сторони поважатимуть одна одну», – наголошує В.ПЕТЬОВКА.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України попередив посла РФ В.ЧЕРНОМИРДІНА, що його можуть оголосити персоною нон грата в Україні.

Міністр закордонних справ В.ОГРИЗКО під час зустрічі з російським дипломатом висловив протест щодо його недружніх і вкрай недипломатичних оцінок, коментарів і висловлювань на адресу України і її керівництва.

Коментуючи це, заступник голови комітету Державної думи Росії у справах СНД К.ЗАТУЛІН заявив, що згідно з дипломатичною практикою, питання про видворення посла порушується тільки перед оголошенням війни. “Це обурлива заява. Дипломатична практика знає єдиний випадок, коли посла видворяють з країни – перед оголошенням війни”, - сказав він.

В свою чергу, перший заступник лідера фракції БЮТ А.КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що міністр закордонних справ не повинен говорити про можливість оголошення посла персоною нон грата. А.КОЖЕМ’ЯКІН вважає, що главі МЗС недоцільно виголошувати «такі заяви» і говорити про імовірність оголошення посла персоною нон грата, оскільки це вже виглядає, що відносини між країнами знаходяться «на грані військових дій». За словами депутата, «міністр закордонних справ, навіть якщо його хтось і провокує, він повинен бути у всіх випадках дипломатом».