Ющенко вимагає від Тимошенко або дати грошей, або не називати армію армією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від уряду внести зміни до державного бюджету на 2009 рік, де передбачити додаткові кошти на розвиток Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні під час робочої поїздки до Васильківського гарнізону.

«Я буду наполягати на виділенні додаткових сум на політику розвитку українського війська», - підкреслив Президент.

Він нагадав, що фінансування на рівні 11,7 млрд. грн. на потреби Міноборони є критичним і недостатнім.

«Коли ми опускаємося до рівня 0,85% від ВВП фінансових ресурсів, які виділяються на українське військо, це не просто критично. Такого показника немає у жодній країні Європи», - наголосив Президент. У зв’язку з цим він закликав уряд внести зміни до «бездарного бюджету на 2009 рік» і передбачити у ньому додаткові кошти на оборону.

«Тоді не треба українську армію називати армією. Це утриманці, яким необхідно виділяти відповідну квоту утримання, і не говорити, що це військо, яке буде здатне відстояти національні інтереси держави», - констатував Президент наслідки недостатнього фінансування Збройних сил у 2009 році.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 лютого, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що в 2009 році бюджет ЗСУ істотно перевищує рівень фінансування попередніх років. За її словами, фінансування здійснюється своєчасно й у повному обсязі.

«У Міністерстві оборони все фінансується відповідно до бюджету, й ніяких відхилень від закону й від бюджету не буде. Досить добре все фінансується», - заявила прем`єр-міністр.