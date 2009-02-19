Верховна Рада провалила чотири закони про зниження податків

У Верховній Раді України після перерви, тобто із 16 години не було жодного результативного голосування щодо законопроектів, які розглядалися в сесійній залі.

Зокрема, парламент не підтримав в першому читанні проект закону «Про термінові заходи з упередження наслідків світової фінансової кризи та про внесення змін до деяких законів України», внесений народним депутатом Сергієм ТЕРЬОХІНИМ (фракція БЮТ).

Даний закон підтримали лише 216 (при необхідних 226 – УНІАН) народних депутатів із 439 зареєстрованих у залі.

Також парламент не підтримав у першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо відновлення економічного зростання), внесений народним депутатом України Миколою КАТЕРИНЧУКОМ (фракція (НУ-НС).

«За» проголосували 215 народних депутатів із 439 зареєстрованих у залі.

Також парламент не підтримав в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств та внесення змін до деяких інших законодавчих актів з питань оподаткування», внесений народним депутатом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ (фракція Партії регіонів).

«За» проголосували 208 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Парламент не підтримав ще один законопроект В.ЯНУКОВИЧА «Про внесення змін до деяких законів України «Про зниження податкового тиску та стимулювання розвитку вітчизняного ринку».

«За» проголосувало 193 із 439 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Лише о 17 год. було результативно проголосовано закон щодо послаблення негативного впливу світової кризи на вітчизняну нафтопереробну галузь.