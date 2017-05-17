Прокурор розповів про візити кремлівського куратора Донбасу Суркова до Януковича та Ахметова

Московський "куратор" окупованого Донбасу і помічник президента Володимира Путіна Владислав Сурков відвідував на той час президента Віктора Януковича і олігарха Ріната Ахметова в Україні в 2014 році. Про це прокурор департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Олексій Донський розповів в інтерв'ю російському виданню "Новая газета".

Читайте такожГенерал армії РФ і чоловік з охорони Путіна: стало відомо, хто керував "евакуацією" Януковича з України

"Слідством доведено: Сурков бачився з Януковичем 20 січня 2014 року, в Межигір'ї. Сурков приїхав туди не пізніше сьомої вечора і поїхав близько опівночі. А ось до Ахметова Сурков прилетів у Донецьк набагато пізніше,12 лютого 2014-го, і вони зустрічалися в особняку Ахметова. Причому прилетів Сурков з Криму і по закінченні розмови відразу ж відправився в Москву", - розповів Донський.

Прокурор зазначив, що олігарх не дав свідчень про мету візиту помічника Путіна: "Скажу відверто: я навряд чи ділився б такою інформацією зі ЗМІ, якби Рінат Ахметов дав правдиві або хоча б правдоподібні свідчення про цілі і предмет цієї зустрічі. Чомусь так вийшло, що Ахметов виявився єдиним, чий допит керівництво Головного слідчого управління ГПУ (мова йде про колишніх керівників. — ред.) активно намагалося зірвати. Але потім, коли ми пообіцяли розголос, від затії відмовився".

Крім того, Сурков активно контактував з одним з ідеологів проекту "Новоросія", "регіоналом" Олегом Царьовим, з виконуючим обов'язки прем'єр-міністра України Сергієм Арбузовим, з бізнесменом Сергієм Курченком, з колишнім головою Радміну Криму Анатолієм Могильовим і ще рядом осіб. Щодо контактів із Медведчуком у слідства інформації немає.