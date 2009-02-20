Коаліція узгодила міністрів (список кандидатів)

Учора на засіданні ради коаліції за участю прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, союзники погоджували кандидатури, які одержать портфелі в Кабміні. Так, міністром фінансів, за інформацією «Дела»,стане нинішній заступник голови відомства Анатолій Мярковський. Його діяльність контролюватиме нинішній голова правління Swedbank Сергій Тігіпко, для якого спеціально введуть посаду віце-прем`єра з питань фінансів.

Також з`явиться пост віце-прем`єра по ПЕК. Його займе керівник групи радників прем`єра Віталій Гайдук. Крісло глави Міністерства юстиції Микола Оніщук звільнить для свого колеги по «НУ — НС» Віктора Шемчука. У крісло глави Мінвуглепрому сяде член Української народної партії, екс-заступник глави губернатора Донецької області з питань вугільної промисловості Олександр Клименко. Саме УНП дала два вирішальні голоси при створенні коаліції.

Кадрове питання було вирішене під тиском Тимошенко. Під час вчорашньої зустрічі вона поставила перед «НУ — НС» (з вини якої, за словами «бютівця» Івана Кириленка, гальмувався процес) питання руба: або фракція дає добро на кадрові ротації, або БЮТ знов розгортає переговорний процес з Партією регіонів про створення альтернативної більшості.

Після досить емоційного обговорення керівництво фракції «НУ — НС» таки пішло на ультиматум прем`єра. При цьому союзники, всупереч попереднім домовленостям, відправляють в Кабмін діючого «помаранчевого» депутата Віктора Шемчука. Це несе загрозу для коаліції. Річ у тому, що за списком «НУ — НС» місце Шемчука, яке звільниться, в парламенті повинен буде зайняти губернатор Рівненської області Віктор Матчук, якого складно назвати лояльним до діючого уряду.

Проте, влаштовуючи на посаду глави Мінвуглепрому Олександра Клименка, коаліція підстрахується До більшості увійдуть декілька членів Української народної партії, які раніше де-факто не були в коаліції.

Кандидатура Анатолія Мярковського не викликала суперечностей у членів коаліції. «Мярковський — справжній професіонал, він працює в Мінфіні давно і не належить жодної з політичних сил, тому його кандидатура зручна всім», — відзначило джерело, присутнє на засіданні ради коаліції.

Що стосується призначення Тігіпка, то тут Юлія Тимошенко навіть пішла наперекір деякій частині БЮТ. Частина депутатів була проти працевлаштування цього банкіра в уряді. «Тігіпка в уряді не буде! Він зарекомендував себе як ненадійний партнер», — заявляв раніше Святослав Олійник.

Коаліціянти домовилися продовжити обговорення кандидатів на решту міністерських посад вже у понеділок. Не виключено, що вже на наступному пленарному тижні депутатам запропонують проголосувати за кадрові ротації.