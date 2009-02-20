Литвин думає, що з Черномирдіним перегнули палку

Заяви Міністерства закордонних справ України стосовно російського посла Віктора ЧЕРНОМИРДІНА призведуть до «нового витка протистояння» між нашою державою та Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання сьогодні в інтерв’ю журналістам висловив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

За його словами, не потрібно було із слів посла РФ в Україні В.ЧЕРНОМИРДІНА «робити вселенську політику і топ-новину, а треба було, можливо, провести відповідні розмови, і це дало б більше результату, ніж ці заяви».

В.ЛИТВИН підкреслив, що на сьогодні відносини між Україною і Росією «вже і так на найнижчій відмітці». На його думку, «треба бути більш спокійними і делікатними, виходити з того, що нам треба мати нормальні прогнозовані стосунки».

При цьому він додав, що цілком очевидним є те, що «ми даємо підстави про нас говорити відповідним тоном і відповідним чином оцінювати».

Також В.ЛИТВИН припустив, що у міністра закордонних справ є «набагато більше роботи, ніж проводити наради за участю заступників міністрів і послів з особливих доручень, як протидіяти голові ВР під час його візитів до Брюсселя і до Данії».

Спікер додав, що 3 березня поставить це запитання міністру закордонних справ Володимиру ОГРИЗКУ під час заслуховування інформації в парламенті щодо рішення Міжнародного суду ООН з приводу острова Зміїний.

За словами В.ЛИТВИНА, він не є прихильником зводень політичних рахунків і не відносить себе до тих політиків, котрі за межами України розказують, що «у країні всі погані, а він тільки один добрий».

В.ЛИТВИН підкреслив, що парламент хоче заслухати В.ОГРИЗКА щодо рішення Міжнародного суду ООН про розмежування континентального шельфу між україною та Румунією у Чорному морі.

За його словами, «якщо адміністративні кордони не були взяті до уваги (судом), які існували за часів Радянського Союзу, то чи не виникне спокуса в інших країн відповідним чином діяти».

«Я не є прихильником істерики, рівно як і не є прихильником, щоб видавати будь-які результати за перемогу», - додав В.ЛИТВИН.

За його словами, необхідно враховувати, що рішення суду є остаточним, і «треба думати, як жити далі».

В.ЛИТВИН підкреслив, що парламент саме в такому руслі має розглядати дане питання, щоб «це не був момент випускання пару і зведення політичних рахунків».